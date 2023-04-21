Набиуллина рекламирует цифровой рубль. А им обязательно пользоваться? NEWS.ru простыми словами рассказывает, что такое цифровой рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пакет законопроектов о цифровом рубле должны принять только в мае, а Банк России уже подробно рассказал, как им можно будет пользоваться. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Что еще важно знать о новой валюте, в чем заключаются плюсы и минусы третьей формы рубля и обязательно ли им пользоваться — в материале NEWS.ru.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это третья форма рубля, в которой нацвалюта сможет находиться наравне с уже существующими формами: наличной и безналичной.

Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках граждан и компаний, которые должны открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. Доступ к кошелькам предполагается осуществлять через мобильные приложения коммерческих банков и интернет-банки. Каждый пользователь сможет иметь не более одного цифрового кошелька.

Зачем нужен цифровой рубль

Цифровой рубль — это еще одна форма рубля. Есть рубль наличный, это привычный всем нам формат. Есть рубль безналичный — более современная форма реальных бумажных денег, которая расширяет возможности потребителей. Теперь появится третья форма рубля — цифровая, которая будет на порядок выше и современнее. Этого, как считают эксперты, требует прогресс.

ЦБ не ставит задачу сделать цифровой рубль самой популярной формой денег. Просто теперь у россиян будет больше выбора.

Как пополнять цифровой кошелек

Пополнить цифровой кошелек можно со своего счета в банке. Для этого надо будет зайти в цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка и провести нужную операцию через функцию «Пополнить». Комиссия не взимается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если у вас наличные, то вам сначала нужно будет положить их на ваш счет в банке (через банкомат или кассу банка), а уже потом по вышеописанной схеме обменять на цифровые рубли. Соотношение — один к одному.

Аналогичным образом происходит обратная операция.

Как платить цифровыми рублями

Ограничений на список товаров, которые можно будет покупать за цифровые рубли, нет. Операции с цифровыми рублями можно совершать через мобильные приложения своих банков.

Чтобы оплатить покупку, нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. В перспективе цифровыми рублями также можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

Как переводить цифровые рубли

Чтобы сделать перевод с помощью цифровых рублей, надо войти в свой цифровой кошелек через мобильное приложение банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.

Чтобы перевести цифровые рубли в наличные, необходимо их обменять сначала на безналичные рубли (то есть перевести из цифрового кошелька на счет в банке или карту), а затем снять наличные в кассе или банкомате любого банка.

Как будет вводиться цифровой рубль

Внедрять цифровой рубль будут поэтапно. Сначала процесс будет тестироваться на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, будут отрабатываться с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен.

Цифровой рубль — это криптовалюта?

Нет, цифровой рубль — это не криптовалюта. У последней нет эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ним. Цифровой рубль — это национальное платежное средство, форма национальной валюты. Выпускать его будет Банк России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срока годности у цифровых рублей нет, и сгореть они не могут, как и безналичные рубли на счетах.



При отключении электричества цифровая валюта не исчезнет. Информация будет храниться на платформе Банка России. Кроме этого, предусмотрено резервирование информации об операциях на платформе цифрового рубля.

Тотальная слежка за гражданами и их финансами, как заверяет ЦБ, проводиться не будет. Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями.



Отменять другие формы валюты никто не собирается. В обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли.

Плюсы цифрового рубля

Удобство использования: платежи станут быстрее, проще и безопаснее.

Снижение стоимости платежных услуг и переводов. Предполагается, что переводы между разными «кошельками» будут бесплатными, либо с минимальными комиссиями, в целом ниже, чем переводы между банками сейчас.

Снижение затрат на эквайринг (плата за прием карты).

Отсутствие рисков в случае банкротства банков, каких-либо злоупотреблений в нем, блокировки счета и прочее. Цифровые рубли будут размещаться в персональных «кошельках» физических и юридических лиц не на счетах в банках, а непосредственно в ЦБ. Банк будет лишь техническим связующим звеном между клиентом и ЦБ, не сможет иметь доступ к таким деньгам. При крахе банка с «кошельком» ничего не случится.

Возможность оплаты покупок будет без использования интернета — через офлайн-кошелек (в перспективе). На стадии разработки цифровых денег предполагалось, что переводить средства в ряде случаев можно будет даже без наличия Интернета, непосредственно с одного смартфона на другой с использованием беспроводной связи.

Прозрачность операций. Цифровые рубли индивидуализированы. То есть технологии позволят ЦБ или иным пользователям увидеть, куда идет конкретный рубль, на что тратится, у кого находится. ЦБ неофициально называет это «окрашиванием» денег. Оно снизит возможности теневого бизнеса и разных схем по отмыванию денег, ухода от уплаты налогов и т.п.

Минусы цифрового рубля

Поскольку цифровой рубль предназначен исключительно для расчётов, на средства в «кошельках» не начисляются проценты, кешбэк, невозможно кредитовать в цифровых рублях.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Переток капиталов из коммерческих банков в ЦБ может привести к подорожанию банковских услуг (возможное повышение ставок и тарифов, отмена льгот и бонусов).

В случае отсутствия сети Интернет проводить оплату цифровыми рублями будет невозможно (по крайней мере пока).

Центробанк получает практически полный контроль над цифровыми деньгами. Уникальный цифровой код позволит мгновенно идентифицировать и отслеживать каждый рубль. Некоторые считают, что государство сможет отслеживать самые разные операции, покушаясь на информацию о частной жизни людей, их траты. Это невозможно сделать при использовании наличных рублей и даже обычных безналичных денег.

Таким образом, цифровой рубль имеет и свои преимущества, и свои недоставки. Но они для всех разные: то, что для государства является безусловным плюсом такой формы нацвалюты, для граждан или бизнеса может оказаться минусом, и наоборот.

Обязательно ли пользоваться цифровым рублем?

Пользоваться цифровым рублем или нет — каждый решает сам. У россиян остается право выбирать, какую форму рубля использовать: наличную, безналичную или цифровую. Добровольность использования цифрового рубля подчеркивает всякий раз и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка.

Как рассказал ранее в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, использование цифрового рубля — это право, но не обязанность.

Материал подготовлен при участии аналитика TeleTrade Владимира Ковалева и частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова.