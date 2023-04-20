Набиуллина заявила, что никто не будет заставлять выбирать цифровой рубль Набиуллина: использование цифрового рубля будет добровольным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование цифрового рубля будет добровольным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, у россиян всегда будет возможность выбора между различными формами денег.

Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли, — сказала Набиуллина.

Как рассказал ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, российские банки в рамках эксперимента уже тестируют работу с цифровым рублем. В дальнейшем к пилотному проекту подключат торговые точки. По его словам, россияне смогут расплачиваться цифровым рублем через электронные кошельки, вместо того чтобы платить картой через платежный терминал.

Ранее Набиуллина опровергла слухи о том, что россияне будут получать пенсии исключительно в цифровых рублях. По ее словам, электронная валюта является лишь альтернативной формой расчета.