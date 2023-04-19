Аналитик объяснил, зачем Банку России потребовался цифровой рубль Аналитик BitRiver Антонов: современность требует цифровых форматов привычного рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровой рубль — это не «щит» в руках ЦБ в рамках противодействия санкциям, а еще одна, более современная форма рубля, заявил NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По словам эксперта, ЦБ позиционирует цифровой рубль как еще одну, третью форму рубля, поэтому плюсы и минусы у него будут ровно такими же, как у любых других видов платежных единиц.

Плюсы цифрового рубля — это мобильность, широта использования, вариативность применения, актуальность, современность. ЦБ идет в ногу со временем, — отметил эксперт.

В качестве минуса Антонов назвал возможные «ошибки использования на начальных этапах применения цифровых кошельков», которые, впрочем, можно будет быстро исправить.

По мнению аналитика, ЦБ занялся введением цифрового рубля, «чтобы двигаться в соответствии с тенденциями времени и как минимум не отставать». Современность требует цифровых форматов привычной валюты и ЦБ ее своевременно предлагает, резюмировал аналитик.

Центробанк уже готов приступить к пилотированию цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина накануне. По ее словам, после этого ЦБ сможет предложить его всем.