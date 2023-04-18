Стало известно, когда ЦБ сможет предложить цифровой рубль Набиуллина: ЦБ предложит цифровой рубль после пилотирования

Фото: Shutterstock

Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. По ее словам, после этого ЦБ сможет предложить его всем.

Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что цифровой рубль станет третьей формой денег и потребители смогут сами решать, пользоваться им или нет. Набиуллина напомнила, что это средство платежа будет полезно бесплатными переводами. При этом глава ЦБ добавила, что на цифровой рубль не будут начисляться проценты.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах. По ее словам, в настоящее время есть переговорная позиция по этому вопросу.

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко объяснил, что цифровой рубль отличается от криптовалюты тем, что он привязан к ЦБ, который контролирует его обращение. Потапенко отметил, что операции с цифровым рублем можно будет отследить начиная с момента его выпуска и до выхода из обращения.