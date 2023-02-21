Экономист объяснил разницу между цифровым рублем и криптовалютой Экономист Потапенко: оборот цифрового рубля контролируется Центробанком

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Цифровой рубль

Цифровой рубль отличается от криптовалюты тем, что он привязан к Центробанку, который контролирует его обращение в стране, рассказал «Радио 1» экономист Дмитрий Потапенко. По его словам, невозможно получить данные о некоем центре, где производится криптовалюта, тогда как цифровой рубль привязан к конкретному банку, который отслеживает его оборот. При этом эксперт подчеркнул, что на самом деле цифровой рубль не относится к цифровым валютам и является вариантом платежного средства.

Различие цифрового рубля от криптовалюты в том, что в крипте нет информации о центре, где проходит производство денег. Когда вы привязаны к Центральному банку, то это не цифровая валюта, а платежное средство в рамках какой-то системы. К цифровым валютам это не имеет никакого отношения, — уточнил Потапенко.

Экономист добавил, что операции с цифровым рублем можно будет отследить с самого его выпуска и до момента его выхода из обращения. Таким образом можно будет увидеть все платежи, которые были проведены с его помощью.

Цифровой рубль запустят в оборот в апреле 2023 года в рамках пилотного проекта Центробанка, пишет издание. Потапенко уточнил, что он будет работать между предприятиями внутри России. При этом цифровой рубль не распространится за рубежом, уверен эксперт.

Экономист Тимур Аитов ранее рассказал, что цифровой рубль повысит контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а прозрачность платежей позволит противодействовать коррупции. Путем так называемого окрашивания цифровой рубль также позволит учитывать ограничения при использовании субсидий и материнского капитала, а также других пособий, которые можно тратить только на определенные цели, отметил эксперт. Законопроект о цифровом рубле могут внести в Госдуму в последние дни уходящего года.