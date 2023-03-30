Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. По состоянию на 15:28 мск, европейская валюта выросла на 0,24% и стоила 84,005 рубля. К 15:42 евро ускорил рост до 0,28%, достигнув планки в 84,03 рубля, передает ТАСС.
При этом курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал на 0,12%, достигнув отметки в 77,06 рубля.
Прошлый рекорд европейская валюта установила 10 марта, когда впервые с конца апреля 2022 года курс поднялся выше 81 рубля. Перед этим в ходе торгов 6 марта курс рубля к доллару опустился до минимума с середины апреля 2022-го. В моменте национальная валюта дешевела к американской на уровне 75,9 рубля, но рубль довольно быстро отыграл позиции, вернувшись к отметке 75,2 рубля.
Ранее финансовый аналитик Артем Деев предрекал возможное резкое ослабление рубля в связи с банковским кризисом в США, где в марте были закрыты три крупнейших финансовых организации, включая банк Кремниевой долины (SVB). Деев заявлял, что крах американских банков может привести к падению спроса на природные ресурсы на международных рынках, что пагубно отразится на курсе рубля, поскольку для России сырье является ключевым источником экспортных доходов.