Александр Блинов

Курс евро вырос до максимума почти за год Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 84 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

30 марта 2023 в 16:17

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Знак евро на электронном табло с курсами валют в обменных пунктах в Москве