По российским законам обязательства перед кредиторами после смерти должника переходят к тому, кто получает наследство. Однако не все и не всегда оказываются к этому готовы. Какие долги придется вернуть за умершего родственника и можно ли вообще от них отказаться — в материале NEWS.ru.
Как долги переходят по наследству
В России при наследовании действует принцип универсального правопреемства. То есть наследуется не только имущество умершего, но и его долги и обязательства. К ним, в частности, относятся:
- потребительские и ипотечные кредиты;
- займы в микрофинансовых организациях (МФО) или кредитных потребительских кооперативах (КПК);
- задолженности по коммунальным платежам;
- долги по налогам.
Важно: долги, связанные с личными обязательствами, аннулируются после смерти должника. Это, например, алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью другого человека и т.п.
Как узнать о задолженности
Узнать о наличии непогашенного кредита и других задолженностях можно у нотариуса. Чтобы открыть наследственное дело, он запрашивает в различных органах и структурах сведения об имуществе и долгах умершего. Если речь идет о кредите, нотариус запрашивает выписку из Бюро кредитных историй.
Важно: размер долговых обязательств к оплате не может превышать суммарную стоимость наследуемого имущества. Если задолженность больше, кредитор просто списывает остаток долга. К слову, если наследников несколько, то каждый из них отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного им имущества.
Вопрос начисления процентов по займам после смерти должника остается спорным. Часть экспертов считает, что если такое начисление прописано в кредитном договоре, то проценты будут добавляться, а если не прописано — не будут. Другие уверены: начисление процентов не приостанавливается. В любом случае наследники могут сразу после смерти близкого человека обратиться в банк, МФО или КПК и попросить не начислять как минимум пени и штрафы за просрочку до момента принятия наследства. Для этого нужно предоставить копию свидетельства о смерти.
Можно ли не платить
Если наследники принимают в наследство имущество должника (квартиру, землю, вклады, ценные бумаги), то вместе с ним переходят и долги. Единственный способ не платить по счетам — отказаться от наследства: прийти к нотариусу, у которого открыто наследство, и написать отказ от него.
Можно вообще не приходить к нотариусу в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Но тогда наследник не должен пользоваться наследуемым имуществом (например, проживать в квартире наследодателя) и совершать с ним какие-либо действия (оплачивать долги по ЖКУ, ремонтировать автомобиль и т.п.).
Фактическое принятие наследства — когда наследник фактически пользуется наследуемым имуществом как своим и несет бремя по его содержанию — может стать основанием для взыскания долгов, предупреждают юристы.
Есть еще один нюанс: если сам должник застраховал свою жизнь и здоровье в пользу банка, то погасить весь долг перед кредитной организацией обязан уже не наследник (или наследники), а страховщик. Однако далеко не все смерти могут считаться страховым случаем по договору о страховании. Поэтому следует внимательно изучить документ.
На что обратить внимание
Юрист Наталья Левушкина:
При принятии наследства существует принцип единства наследственного имущества. Это значит, что нельзя принять наследство и отказаться от долговых обязательств — тут или все, или ничего. Я бы рекомендовала при оформлении кредита оформить страховку, даже если это не обязательное условие кредитной организации. Уведомите об этом своих близких или храните документы по долговым обязательствам в одном месте.
Если после открытия наследства наследник узнал о наличии долгов умершего и не заинтересован их погашать, то целесообразней сразу оформить отказ от наследства у нотариуса.
Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова:
Если наследники принимают наследство, то выплачивать эти долги они будут только теми деньгами или имуществом, которое они получили от умершего. Из собственных средств им не придется расплачиваться, какими бы ни были задолженности. Также важно помнить, что нельзя отказаться только от долгов и принять, допустим, только имущество. Иногда, когда сумма задолженности равна или даже больше того, что можно получить по наследству, имеет смысл его вообще не принимать.