Кредит в наследство: можно ли его избежать Кому придется платить по счетам должника в случае его смерти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По российским законам обязательства перед кредиторами после смерти должника переходят к тому, кто получает наследство. Однако не все и не всегда оказываются к этому готовы. Какие долги придется вернуть за умершего родственника и можно ли вообще от них отказаться — в материале NEWS.ru.

Как долги переходят по наследству

В России при наследовании действует принцип универсального правопреемства. То есть наследуется не только имущество умершего, но и его долги и обязательства. К ним, в частности, относятся:

потребительские и ипотечные кредиты;

займы в микрофинансовых организациях (МФО) или кредитных потребительских кооперативах (КПК);

задолженности по коммунальным платежам;

долги по налогам.

Важно: долги, связанные с личными обязательствами, аннулируются после смерти должника. Это, например, алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью другого человека и т.п.

Как узнать о задолженности

Узнать о наличии непогашенного кредита и других задолженностях можно у нотариуса. Чтобы открыть наследственное дело, он запрашивает в различных органах и структурах сведения об имуществе и долгах умершего. Если речь идет о кредите, нотариус запрашивает выписку из Бюро кредитных историй.

Важно: размер долговых обязательств к оплате не может превышать суммарную стоимость наследуемого имущества. Если задолженность больше, кредитор просто списывает остаток долга. К слову, если наследников несколько, то каждый из них отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного им имущества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос начисления процентов по займам после смерти должника остается спорным. Часть экспертов считает, что если такое начисление прописано в кредитном договоре, то проценты будут добавляться, а если не прописано — не будут. Другие уверены: начисление процентов не приостанавливается. В любом случае наследники могут сразу после смерти близкого человека обратиться в банк, МФО или КПК и попросить не начислять как минимум пени и штрафы за просрочку до момента принятия наследства. Для этого нужно предоставить копию свидетельства о смерти.

Можно ли не платить

Если наследники принимают в наследство имущество должника (квартиру, землю, вклады, ценные бумаги), то вместе с ним переходят и долги. Единственный способ не платить по счетам — отказаться от наследства: прийти к нотариусу, у которого открыто наследство, и написать отказ от него.

Можно вообще не приходить к нотариусу в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Но тогда наследник не должен пользоваться наследуемым имуществом (например, проживать в квартире наследодателя) и совершать с ним какие-либо действия (оплачивать долги по ЖКУ, ремонтировать автомобиль и т.п.).

Фактическое принятие наследства — когда наследник фактически пользуется наследуемым имуществом как своим и несет бремя по его содержанию — может стать основанием для взыскания долгов, предупреждают юристы.

Есть еще один нюанс: если сам должник застраховал свою жизнь и здоровье в пользу банка, то погасить весь долг перед кредитной организацией обязан уже не наследник (или наследники), а страховщик. Однако далеко не все смерти могут считаться страховым случаем по договору о страховании. Поэтому следует внимательно изучить документ.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На что обратить внимание

Юрист Наталья Левушкина:

При принятии наследства существует принцип единства наследственного имущества. Это значит, что нельзя принять наследство и отказаться от долговых обязательств — тут или все, или ничего. Я бы рекомендовала при оформлении кредита оформить страховку, даже если это не обязательное условие кредитной организации. Уведомите об этом своих близких или храните документы по долговым обязательствам в одном месте. Если после открытия наследства наследник узнал о наличии долгов умершего и не заинтересован их погашать, то целесообразней сразу оформить отказ от наследства у нотариуса.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова: