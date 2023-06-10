Сколько стоит клубника на самом деле. Фото ценников на рынках и в магазинах

Фото: NEWS.ru

Фермерский рынок

В России наступил сезон клубники. По информации экспертов, сейчас цена на ягоду еще не достигла максимума. Это объясняется тем, что южные регионы РФ, включая Краснодарский край и Крым, продолжают собирать урожай клубники.

Но ближе к концу июня, прогнозируют специалисты, когда на рынке окажутся ягоды, созревшие в центральных регионах страны, клубника обойдется будет стоить уже дороже.

«Сейчас цена реализации земляники садовой самая низкая в текущем сезоне — на юге идет сбор урожая ягод открытого грунта, и на рынок одновременно выходит большой объем продукции с коротким сроком хранения. Но скоро в южных регионах пик сбора урожая закончится, основной объем сбора сместится в более северные регионы, где себестоимость выращивания выше. Поэтому примерно с конца июня ягода начнет дорожать», — сообщила РИА Новости директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.

Согласно статистике, средняя цена клубники в России во второй половине мая в несетевой рознице (магазины у дома, продуктовые точки и лавки) была в среднем на уровне прошлого года — 453 рубля за килограмм.

Сколько стоит клубника в Москве сейчас в магазинах и на рынках — в галерее NEWS.ru.

Читайте также

Сколько стоит черешня на самом деле. Фото ценников в магазинах и на рынках