Сколько стоит черешня на самом деле. Фото ценников в магазинах и на рынках

Фото: NEWS.ru

Сетевой магазин в Москве («Пятерочка»)

В столичном регионе начался сезон черешни. Цены на ягоду сильно разнятся. Журналисты NEWS.ru посетили крупнейшие магазины и рынки Москвы и узнали, сколько стоит черешня на самом деле.

В июне в Москве продают черешню, привезенную из Узбекистана и Азербайджана. В июле на прилавках появляются ягоды из Крыма и Краснодарского края — в этот период наблюдается некоторое снижение цен. Сейчас черешня стоит от 300 до 700 рублей за кг.

По словам представителей Роскачества, неравномерный окрас черешни указывает на то, что она не лучшего качества. Там также предупредили, что сухой хвостик свидетельствует о том, что ягоды лежат уже давно и потеряли свою сочность.

Ягоды не должны быть засохшими или поврежденными, помятых и побитых боков у свежей черешни нет. Перед употреблением ягоды следует обязательно мыть, хранить их нужно в холодильнике.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что черешню не рекомендуется употреблять при склонности к аллергическим реакциям и заболеваниях желудка в стадии обострения. Также, по его словам, противопоказанием к употреблению этой ягоды является сахарный диабет.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что переедание черешни может привести к ожирению и проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Специалист уточнила, что суточная норма потребления черешни составляет 200–300 граммов.