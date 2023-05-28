Названа опасность чрезмерного употребления черешни Врач Круглова: переедание черешни может привести к проблемам ЖКТ и набору веса

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Диетолог Наталья Круглова рассказала радио Sputnik, что переедание черешни может привести к набору веса, проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Специалист уточнила, что суточная норма потребления черешни приравнивается к 200–300 граммам. Эксперт также напомнила, что черешня — скоропортящийся продукт, который не хранится долго в холодильнике.

Переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса. Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота, — сказала Круглова.

По ее словам, признаком того, что черешня начала портиться — изменение цвета, например, если кожа фрукта стала менее упругой и приобрела коричневый оттенок.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.