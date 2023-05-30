Диетолог рассказал, когда черешня опасна для здоровья Диетолог Гинзбург призвал отказаться от черешни при аллергии и болезнях желудка

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Лакомиться черешней не рекомендуется при склонности к аллергическим реакциям и заболеваниях желудка в стадии обострения, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Также, по его словам, противопоказанием к употреблению этой ягоды является сахарный диабет.

Прежде всего стоит помнить, что черешня может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому ее лучше не есть при предрасположенности к аллергии. Черешню нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, потому что она раздражает слизистую желудка. Вне обострения ягоду есть можно, но с осторожностью, — рассказал диетолог.

Кроме того, употребление черешни необходимо контролировать при ожирении и сахарном диабете. В этих случаях ягоду есть можно, но в небольших количествах, так как она достаточно сладкая, подчеркнул эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что переедание черешни может привести к ожирению и проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Специалист уточнила, что суточная норма потребления черешни приравнивается к 200–300 граммам. Эксперт также напомнила, что черешня — скоропортящийся продукт, который не хранится долго в холодильнике.