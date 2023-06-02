Россиянам рассказали, как правильно выбирать черешню Роскачество не рекомендовало выбирать черешню неравномерного окраса и с сухим хвостиком

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Неравномерный окрас черешни служит сигналом к тому, что она не лучшего качестве. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве. Там также предупредили, что сухой хвостик свидетельствует о том, что ягоды лежат уже давно и потеряли свою сочность.

В зависимости от сорта цвет черешни может быть и желтым, и розовым, и бордовым, и почти черным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды, — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что ягоды не должны быть засохшими или поврежденными, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют. Перед употреблением ягоды следует обязательно мыть, а хранить их нужно в холодильнике.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что лакомиться черешней не рекомендуется при склонности к аллергическим реакциям и заболеваниях желудка в стадии обострения. Также, по его словам, противопоказанием к употреблению этой ягоды является сахарный диабет.

В свою очередь врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что переедание черешни может привести к ожирению и проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Специалист уточнила, что суточная норма потребления черешни приравнивается к 200–300 граммам.