Садовод поделился секретами выращивания клубники Садовод Расулов назвал солнце и чеснок залогом хорошего урожая клубники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Место в огороде, где вы планируете высаживать клубнику, следует менять раз в два года, рассказал в беседе с «Радио 1» садовод Рустам Расулов. По его словам, лучше всего чередовать огородные культуры на участке, помещая семена или рассаду каждый год в разные места. А для защиты клубники от вредителей специалист посоветовал посадить рядом чеснок.

Желательно, конечно, с осени-зимы чеснок посадить на грядочку. И рядом клубнику, потому что он будет защищать от мошек и прочего очень хорошо, — отметил садовод.

Он напомнил, что в средней полосе России клубника лучше растет и плодоносит в хорошо освещенных солнцем местах. Урожай во многом зависит от погодных условий: в дождливое лето клубники вырастет меньше, чем при солнечной погоде.

Клубника растет два года. Если вы сегодня что-то посадите, она в этом году, может быть, и даст какой-то урожай, но на второй год она даст хороший урожай. Уже на третий год ее можно не держать, а полностью убирать или пересаживать на новые грядки, — добавил Расулов.

Эксперт также порекомендовал использовать специальные подставки или биотекстиль в основании кустов, благодаря чему листья и ягоды не будут прижиматься к земле. Кроме того, между кустами можно положить солому, которая удержит в почве нужную влагу.

В процессе формирования зелени необходимо использовать азотные удобрения, а затем перейти на фосфорно-калийные удобрения — тогда ягоды будут сладкими и большими, рассказал Расулов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вреде клубники при аллергии, а также для людей, страдающих поллинозом, экземой и астмой. Кроме того, клубнику не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.