Forbes: турецкий банк начал списывать деньги со счетов россиян

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне, имеющие карты турецкого Denizbank, сообщают, что с их счетов начали сниматься некоторые суммы, передает Forbes. В русскоязычных чатах Telegram клиенты кредитной организации отмечают, что в онлайн-приложении эти снятия фигурируют как «комиссия за управление счетом».

Предприниматель, помогающий россиянам в Турции оформлять банковские карты, передает, что в Denizbank объяснили произошедшее неудачной попыткой обновить мобильное приложение. Он отмечает, что подобные списания произошли примерно у 5% русскоязычных клиентов. Банк пообещал вернуть средства в течение трех дней, а в некоторых случаях возвращал сумму сразу после обращения клиентов.

Denizbank стал одним из самых популярных среди россиян банков, когда часть граждан РФ после начала спецоперации на Украине прибыла в города республики.

В октябре в Турции возникали проблемы с выпуском банковских карт для россиян из-за увеличившегося потока релокантов. Но вместо прямого отказа россиянам выдвигали дополнительные требования для открытия счета. Некоторые банки могли запрашивать трудовой договор или справку об учебе в Турции.