РБК: россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции

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Россияне столкнулись с проблемами при оформлении карт в Турции из-за наплыва приехавших в сентябре, после объявления частичной мобилизации в РФ, передает РБК. Отмечается, что местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета.

Гражданин РФ, находящийся в Стамбуле, рассказал, что ему пришлось обойти более 15 отделений крупных турецких банков, чтобы открыть счет в одном из них. Во многих отделениях требовали разрешение на работу в Турции, в других утверждали, что не открывают счета для иностранцев. Еще в одном банке попросили внести заградительный депозит в размере $5 тысяч, а другом — безвозвратную комиссию в объеме 2 тысячи лир (около $107). Самое лояльное обслуживание оказалось в Denizbank: банк заводит электронную карту при условии начисления депозита в размере 10 тысяч лир (около $537,89) на месяц. Один из собеседников издания уточнил, что при открытии счетов в местных банках многие россияне пользуются услугами посредников, которые сопровождают процесс открытия счета, а также взаимодействуют с персоналом отделений. За подобные услуги посредники берут от $150 до $200.

Посредник, работающий в Стамбуле, рассказал, что в текущих условиях с россиянами, не имеющими вида на жительство, работают лишь четыре турецких банка: Vakıf Bank, а также входящие в эту банковскую группу Vakıf Katılım, Ziraat Bank и Denizbank. Последний является частной кредитной организацией, остальные — государственные.

После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян, — признался один из посредников.

Он объяснил это тем, что процесс открытия одной карты, если россиянин обращается в банк самостоятельно, может растянуться на три-четыре часа из-за языкового барьера, а также незнания местных законов. По словам посредника, местные банки не могут отказать клиенту в открытии банковского счета. В связи с этим для отсеивания части новых клиентов работники банка запрашивают дополнительные документы, в которые может входить трудовой договор или справка об учебе в Турции. В противном случае банк устанавливает крупные депозиты для открытия счета, уточнил собеседник издания. По его словам, после 21 сентября такие случаи участились.

Это подтвердила банковский посредник Елена Чернышова, помогающая россиянам открывать счета в Vakıf, Ziraat Bank и Denizbank в Стамбуле и Анталье. Она уточнила, что в случае самостоятельных обращений гражданам РФ с высокой долей вероятности откажут в обслуживании.

Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать нет, поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится. Например, просят разместить депозит на неподъемную сумму, — отметила Чернышова.

В сентябре прекратили обслуживать российскую платежную систему «Мир» государственные турецкие банки Halkbank, Ziraat Bank, VakıfBank и ряд других . По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.