Госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир» NTV: госбанки Турции отказались использовать российскую платежную систему «Мир»

Фото: Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com

Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Официльные источники данную информацию пока не подтвердили.

Ранее использовать картны российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и DenizBank.. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и ВеликобританииЮ, принятыми в отношении России.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир». Причиной названы «технические процедуры». При этом кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.

В Таджикистане Душанбе Сити Банк также остановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Отмечается, что руководство банка приняло такое решение на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы.