Экономист рассказал, как увеличение доли нацвалют отразится на курсе рубля Экономист Разуваев предрек укрепление рубля от увеличения доли нацвалют в расчетах ШОС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение председателя КНР Си Цзиньпина увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС пойдет на пользу России, поскольку юань является самой сильной из всех валют объединения, а доллар по-прежнему токсичен, отметил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По прогнозу экономиста, это поспособствует укреплению рубля.

Я считаю, что рубль также будет дорожать, ЦБ сразу повысит ставку на 0,5 [процентного пункта]. Таким образом ситуация с бюджетом будет улучшаться, торговый баланс пойдет ставкой вверх, и рубль будет укрепляться, — предрек Разуваев.

Экономист обратил внимание, что 4 июля также стало известно о предложении Минфина сократить госрасходы бюджета на 10%, о чем сообщили СМИ.

Это тоже в пользу рубля. То есть это предложение еще одна попытка «уйти» от доллара как Китаю, так и России, — отметил эксперт.

Ранее в ходе заседания Совета глав государств ШОС лидер Китая заявил, что считает целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации. Си Цзиньпин также призвал наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте и работать над созданием Банка развития ШОС. Председатель КНР подчеркнул, что страна готова предоставить партнерам доступ к своему рынку и делиться опытом.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в юанях и рублях.