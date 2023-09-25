Экономист рассказал, годится ли России китайский метод валютного контроля Экономист Ордов: китайская валютная «мембрана» не подходит для экономики России

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В экономике России превалирует рыночная составляющая, поэтому введение метода «китайской мембраны» для регулирования валютного рынка будет неразумным занятием, заявил в беседе с РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он напомнил, что процесс формирования «мембраны» между внутренним и внешним валютными рынками в Китае занял не одно десятилетие.

Эксперт подчеркнул, что чрезвычайно жесткое валютное регулирование в КНР проявляется в том числе в ограничении вывода капитала за границу, а под так называемой мембраной понимается существование двух юаней — континентального и оффшорного. Первый используется при расчетах только на территории КНР, второй предназначен для международных расчетов. Эти два юаня имеют разные коды в финансовых транзакциях.

Китай, как Советский Союз, самодостаточен. Он искусственно ослабляет юань к доллару, используя в том числе и «мембрану», чтобы оставаться конкурентноспособным. <...> Россия — достаточно большая экономика, поэтому для нее зависеть от спекулятивного капитала неразумно, — высказал мнение Ордов.

По его словам, создать подобную «мембрану» для рубля не удастся, однако необходимо более жесткое регулирование оттока капитала за границу. Это будет полезно для курса российской национальной валюты и позволит не повторить печальный прошлогодний рекорд вывоза капитала из России, полагает эксперт.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть в том числе и китайская «мембрана».