Спасти рубль решили «китайской мембраной» Решетников предложил использовать «китайскую мембрану» для спасения рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы спасти рубль от излишней волатильности, необходимо использовать нестандартные методы валютного контроля, заявил в ходе выступления в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, которые цитирует ТАСС, можно использовать китайскую модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.

Тут тема достаточно сложная. С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей, — сказал Решетников.

Он считает, что возвращение обязательной продажи валютной выручки сейчас не поможет решить проблему волатильности рубля. Решетников отметил, что это исключительно позиция Минэкономразвития, однако все идеи и предложения обсуждаются совместно с Центробанком. При этом он подчеркнул, что если для решения проблемы с рублем будет применяться только регулирование ключевой ставкой, то реальный сектор экономики останется в заложниках.

Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим, — уточнил глава Минэка.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили, что решение было принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.