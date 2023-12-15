Экономист перечислил схемы вовлечения граждан в финансовые пирамиды Экономист Беляев: финансовые пирамиды заманивают граждан обещаниями сверхдоходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовые пирамиды используют в своей деятельности примерно одинаковые приемы по вовлечению граждан, в их основе лежат обещания неких сверхдоходов, значительно выше рыночных, рассказал в беседе с Lenta.ru кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев. Он объяснил увеличение числа финансовых пирамид в России их кажущейся привлекательностью для людей, находящихся в неустойчивом положении.

По словам эксперта, сегодня финансовые пирамиды, как правило, маскируются под какие-либо сверхдоходные предприятия, например, золотые прииски, а также производства неких инновационных материалов или электроники.

То есть вам не просто говорят: «Дайте денег, а через месяц или полгода получите в два-три раза больше», а все-таки пытаются подтянуть под это какую-нибудь аргументацию, — пояснил аналитик.

Он отметил, что главным признаком финансовой пирамиды является происхождение доходов предприятия не от производственной деятельности, а от притока новых средств. Таким образом деньги участникам выплачиваются за счет следующих завербованных. По словам экономиста, опасность заключается в том, что приток новых участников может закончиться либо организаторы в какой-то момент скроются с собранными деньгами.

Получить свои деньги назад невозможно, потому что все это оформляется в виде добровольных взносов без каких-либо обязательств со стороны компании, — предупредил Беляев.

Ранее в Москве арестовали предпринимательницу Валерию Федякину, известную как Битмама. Она занималась работой с криптообменниками, получая от клиентов наличные и обещая вывести деньги в другом государстве с доплатой. Предполагается, что Федякина хотела организовать финансовую пирамиду, нажиться на ней и уехать. Ей приписывается воровство на $150 млн.