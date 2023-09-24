Что известно об аресте бизнесвумен Битмамы, кто такая, кого обманула

Фото: Социальные сети

В Москве арестовали предпринимательницу Валерию Федякину, более известную как Битмама. Ее подозревают в обмане своего клиента почти на 7 млрд рублей. Какие подробности известны?

Чем известна Битмама

28-летняя Валерия Федякина прославилась благодаря успешной работе с криптообменниками, которые стали особенно популярны в условиях санкций против российских банков. Предпринимательница получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой — хотя обычно за это берут комиссию. Такой поступок Битмама объясняла своими широкими связями с представителями бизнеса и госкорпораций, которые якобы позволяют выводить деньги с выгодой.

По данным Telegram-канала Readovka, Федякина в основном работала с богатыми клиентами. Дневной оборот бизнесвумен насчитывал десятки миллионов долларов. По сообщению канала, Битмана хотела организовать финансовую пирамиду, нажиться на ней и уехать. Ей приписывается воровство на $150 млн.

Почему арестовали Битмаму

По информации Telegra-канала Baza, Валерию Федякину задержали еще 15 сентября после того, как она обманула знакомого, взяв у него 6,7 млрд рублей. Когда предпринимательница внезапно исчезла, в экспертном сообществе предположили, что ее схема — обычная финансовая пирамида. Предполагалось, что она сбежала, собрав с клиентов деньги.

Теперь выяснилось, что бизнесвумен задержала полиция после проведения подозрительной сделки. Федякина взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Позднее мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Битмаме грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Суд уже отправил ее под арест, несмотря на беременность. Такие меры связаны с наличием у Федякиной вида на жительство в ОАЭ.

Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина Фото: Социальные сети Валерия Федякина

Кого еще из знаменитостей арестовывали за мошенничество

В марте 2023 года блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. По информации Следственного комитета, Чекалина с лета 2020 года по лето 2022-го формально действовала как ИП и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом в 150 млн в год. При этом, отметили в СК, проведение фитнес-марафонов принесло ей гораздо больше денег. По данным Telegram-канала Mash, во время обысков в загородном доме Лерчек нашли 8 кг золота 999-й пробы, паспорт США и «около 10 паспортов РФ».

В апреле 2023 года блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В сентябре суд наложил арест на еще пять счетов Блиновской. Сейчас блогер находится под домашним арестом.

22 сентября бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Александра Дюрана задержали по делу о крупном мошенничестве. От его действий могло пострадать порядка 50 человек, общая сумма материального ущерба — около 100 млн рублей. СМИ сообщают, что около двух лет назад Дюран занял деньги на расширение бизнеса под брендом Family Desert, но потом перестал отдавать проценты и отвечать на телефонные звонки. Кредиторы написали на него заявление в полицию, после чего в апреле 2022 года было заведено уголовное дело, Дюрана объявили в розыск. Вечером 21 сентября его задержали на Малой Бронной улице в Москве. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Читайте также:

Битмаму Федякину обвинили в краже 7 млрд рублей: фото ее шикарной жизни

Суд оштрафовал мужчин, взломавших Telegram-канал Блиновской

Дело блогера Лерчек передали в центральный аппарат СКР: что это значит