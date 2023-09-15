Суд оштрафовал мужчин, взломавших Telegram-канал Блиновской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитровский городской суд Московской области назначил штраф по 100 000 рублей бывшему сотруднику ПАО «Вымпелком» Даниле Докучаеву и Никите Сударикову, которые признали свою вину во взломе Telegram-канала блогера Елены Блиновской, передает ТАСС. Решение суда не было обжаловано и пока не вступило в законную силу.

Суд признал Докучаева и Сударикова виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 183 частью 3 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и статьей 272 частью 3 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Наказание было определено путем частичного сложения штрафов по каждому из преступлений, и составило 100 000 рублей для каждого подсудимого, с отстранением от занятия деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на год. Данное дело было рассмотрено в особом порядке, так как оба подсудимых полностью признали свою вину.

Ранее адвокат блогера заявил, что канал был взломан путем дублирования сим-карты, и что сама Елена Блиновская не имела процессуального статуса в этом уголовном деле, так как она не была связана с осужденными взломщиками.

Ранее супруг Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский, заявил, что после того, как следственные органы наложили арест на счета их компаний, семье стало не на что жить. Бизнесмен сообщил, что сама Елена находится в подавленном состоянии, но они «будут думать», где найти деньги и как выплатить задолженность по налогам в размере более 900 млн рублей.