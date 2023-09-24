Битмаму Федякину обвинили в краже 7 млрд рублей: фото ее шикарной жизни

Фото: Социальные сети

Валерия Федякина

Предпринимательницу Валерию Федякину, известную под псевдонимом Битмама, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Она работает с криптовалютой и обещает перевод средств не только без комиссии, но еще и с доплатой.

Федякину задержали после проведения подозрительной сделки. Она взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Суд отправил девушку под арест, несмотря на беременность. По данным журналистов, такие меры связаны с наличием у Федякиной вида на жительство в ОАЭ.

Как выглядит охотница за чужой валютой — в галерее NEWS.ru.