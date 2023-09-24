Пропавшую с деньгами «королеву криптовалют» нашли в московской полиции Baza: в Москве полиция задержала Битмаму за кражу 7 млрд рублей

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Валерия Федякина

Пропавшая некоторое время назад предпринимательница Валерия Федякина, более известная под псевдонимом Битмама, нашлась в полиции, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, Федякину задержали еще 15 сентября после того, как она обманула знакомого, взяв у него 6,7 млрд рублей.

Федякина прославилась благодаря работе с площадками обмена криптовалют. Такой механизм конвертации средств стал особенно популярным на фоне ужесточения антироссийских санкций, а Битмама обещала клиентам не только перевод средств без комиссии, но еще и с доплатой. Как пишет Baza, когда Федякина внезапно исчезла, в экспертном сообществе предположили, что вся ее схема — обычная финансовая пирамида. Предполагалось, что она просто сбежала, собрав с клиентов деньги.

Теперь же выяснилось, что предпринимательницу задержала полиция после проведения подозрительной сделки, сообщает Baza. Федякина взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Позднее мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Теперь Битмаме грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Суд уже отправил ее под арест, несмотря на беременность. По данным Telegram-канала, такие меры связаны с наличием у Федякиной вида на жительство в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что сотрудница администрации подмосковной Балашихи отдала мошенникам 470 тысяч рублей. Злоумышленники написали женщине в WhatsApp от имени мэра города Сергея Юрова, убедили взять кредит и перевести на «безопасный счет».