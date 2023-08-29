Дело блогера Лерчек передали в центральный аппарат СКР: что это значит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Уголовное дело против семьи блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Их обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Что известно?

Что изменилось в деле Чекалиных

На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, второе — отмывания денег в особо крупном размере.

Московских следователей, по информации Mash, освободили от дела Лерчек и передали его на федеральный уровень из-за размера ущерба. Расследованием займется сотрудник СК РФ, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

Адвокат Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков подтвердил Super передачу дела блогеров в центральный аппарат СКР и заявил, что следователям предстоит провести объективное расследование. По его словам, новых уголовных дел в отношении семьи блогеров не заведено, передано «ровно то, что и расследовалось ранее».

«Где только не расследовали. В СК по САО, в СК по Москве. Везде упорно игнорировали факт уплаты недоимки. А это серьезное основание для смягчения позиции — в законе прямо сказано, что при погашении задолженности перед бюджетом уголовное дело обязаны прекратить. Поэтому и забрали в центральный аппарат, чтобы разобраться, в чем там дело», — сообщил адвокат.

Что Чекалины говорят об уголовном деле

Блогеры в интервью Вячеславу Манучарову рассказали, что знали о проверке налоговой службы — она началась за восемь месяцев до возбуждения дела. Супруги получили акт, где была указана сумма невыплаты удержаний, и обратились к юристам. Со слов Артема Чекалина, адвокаты успокоили их и сказали, что решение органов можно оспорить.

Супруги сообщили, что за последние три года получили около 11 млрд рублей дохода, один из них заработали на фитнес-марафонах, остальное выручили в рамках продажи косметики своей фирмы Letique.

Блогеры признались, что долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей им помог оплатить друг-бизнесмен. По словам Артема Чекалина, после возбуждения уголовного дела от его семьи отвернулись многие близкие, поэтому им было трудно найти человека, который согласился бы помочь. Неоплаченными еще остаются пени и штрафы.

«Сожалею ли, что все так получилось? Сожалею. Все как гром среди ясного неба. Я устала, мне очень тяжело», — заявила Валерия.

Что известно о деле Валерии и Артема Чекалиных

Валерия Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получила доход от фитнес-марафонов в существенно большем размере. Следствие считает, что для того, чтобы не переходить на общую систему налогообложения, блогер привлекала в качестве пособников мужа и других людей, осуществив незаконно дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.

В марте 2023 года против Чекалиных возбудили дело по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн рублей, купив на них доллары.

Суд избрал блогерам меру пресечения в виде запрета на пользование интернетом, общение со свидетелями и соучастниками, использование почты и иных средств связи.

В июле СК потребовал ужесточить меру пресечения Чекалиной из-за неоднократного нарушения запрета определенных действий. Семья блогеров выходила в Сеть и общалась со свидетелями по своему делу. Однако суд отказался переводить Валерию под домашний арест.

В мае Чекалины выплатили задолженность в 311 млн рублей, которая и стала причиной уголовного преследования блогеров. Однако дело о неуплате налогов не прекращено. Также Савеловский суд Москвы отказался разморозить их банковские счета.

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