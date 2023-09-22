Экс-супруга Волочковой задержали по делу о крупном мошенничестве Mash: задержан экс-супруг Волочковой Дюран по делу о мошенничестве

Telegram-канал Mash сообщает о задержании полицией бывшего жениха российской балерины Анастасии Волочковой Александра Дюрана по делу о крупном мошенничестве. По данным канала, от его действий пострадали порядка 50 человек, общая сумма материального ущерба составила около 100 млн рублей. Mash пишет, что сейчас Дюран находится в следственном изоляторе.

По сведениям Mash, около двух лет назад Дюран занял денег на расширение бизнеса под брендом Family Desert, однако потом перестал отдавать проценты и отвечать на телефонные звонки. Кредиторы написали на мужчину заявление в полицию, после чего в апреле 2022 года было заведено уголовное дело, Дюрана объявили в розыск, уточняет Mash.

Вечером 21 сентября его задержали на Малой Бронной улице в Москве, пишет Mash. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее ГУ Следственного комитета России обвинило в мошенничестве в особо крупном размере президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова и конкурсного управляющего обанкротившегося ООО «Дом Инвест» Павла Коршунова. По версии следствия, фигуранты незаконно вывели из конкурсной массы обанкротившегося Межтопэнергобанка 39 квартир в новых жилых кварталах на общую сумму в 125 млн рублей.