Президент гильдии арбитражных управляющих обвинен в квартирных махинациях Президента гильдии арбитражных управляющих уличили в махинациях с 39 квартирами

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Станислав Клейменов

Главное следственное управление СКР обвинило в мошенничестве в особо крупном размере президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова и конкурсного управляющего обанкротившегося ООО «Дом Инвест» Павла Коршунова, сообщает «Коммерсант». По версии следствия, фигуранты незаконно вывели из конкурсной массы обанкротившегося Межтопэнергобанка 39 квартир в новых жилых кварталах на общую сумму в 125 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело было заведено еще в мае 2023 года. По версии Агентства по страхованию вкладов, 39 квартир были выведены из залогового имущества обанкротившегося Межтопэнергобанка в январе 2021 года, это произошло с согласия представителя другой компании-банкрота «Дом строй». Утверждается, что после введения жилых корпусов в строй квартиры были проданы по рыночной цене, а недвижимость входила в залоговое имущество банка.

Фигуранты дела отказались признавать свою вину. По их словам, продажа 39 квартир победителем конкурса была обоснованной и в результате уступки прав требования он получил их в свое распоряжение. Следственный комитет не согласился с этим и возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Сейчас Клейменов и Коршунов находятся в СИЗО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Отмечается, что средства, полученные от обращения в доход государства такого имущества, согласно российскому законодательству, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования.