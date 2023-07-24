В России узаконили продажу с аукциона жилья коррупционеров Путин подписал закон для продажи на аукционах дорогого жилья, изъятого у коррупционеров

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Отмечается, что средства, полученные от обращения в доход государства такого имущества, согласно российскому законодательству, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования. Закон опубликован на портале правовой информации.

Принятый закон устанавливает порядок приватизации жилья, поступившего в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения. Такое жилье будет приватизироваться только путем продажи на аукционе. Закон касается только тех жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону.

Данная инициатива касается жилых помещений, поcтупивших в государственный жилищный фонд. Изъятию подлeжат квартиры как уличенных в коррупционных преступлениях, тaк и тех, кто не смог доказать законность средств, потраченных на покyпку недвижимости.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что дачу у собственника могут изъять, конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую или выращивает запрещенные растения.