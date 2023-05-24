Россиянам рассказали, за что могут изъять дачу Юрист Кудерко: дачу могут изъять за неиспользование участка и за загрязнение земли

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Юрист Елена Кудерко рассказала агентству ПРАЙМ, что дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую, или выращивает запрещенные растения.

Конфискация имущества — всегда действие безвозмездное, денежные средства от продажи имущества поступают в госсобственность. Неиспользование участка также может быть наказуемо: в этом случае сельхозземля может быть изъята государством с выплатой компенсации, — сказала Кудерко.

Специалист при этом подчеркнула, что любое изъятие земли допустимо только на основании судебного решения.

Ранее юрист Петр Гусятников рассказал, что на даче нельзя шуметь ночью, так как это противоречит закону о тишине, а также допускать, чтобы на участке росли опасные для человека растения, например, борщевик. Эксперт пояснил, что в каждом регионе действуют свои нормы, и добавил, что в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным. По его словам, нарушителям может грозить штраф от 500 рублей.