Стало известно об аресте еще пяти счетов Блиновской «Известия»: у блогера Блиновской арестовали еще пять счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Суд наложил арест на еще пять счетов блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственный источник. По его данным, Блиновская не предоставила налоговую декларацию в соответствии с действующим законодательством.

Она должна была подать документ в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока. Общая сумма средств, хранившихся на этих счетах, остается неизвестной.

Елена Блиновская была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечения границы с Белоруссией 27 апреля. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму около 918 млн рублей, а также в отмывании денег, полученных преступным путем.

По мнению юриста Алексея Распутина, блогер может избежать уголовной ответственности и тюремного заключения за нарушение закона, если успеет погасить долг до того, как дело передадут в суд. При этом он подчеркнул, что сумму могут внести друзья или родственники Блиновской. Если блогер не сможет найти нужной суммы, то она может заключить сделку со следствием и передать часть своего имущества государству.