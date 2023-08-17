Юрист объяснил, как Елена Блиновская сможет избежать тюрьмы Юрист Распутин: Блиновская избежит наказания, передав имущество государству

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская может избежать уголовной ответственности и тюремного заключения за неуплату налогов, если успеет погасить долг до того, как дело передадут в суд, сообщил NEWS.ru юрист Алексей Распутин. Эксперт пояснил, что внести средства за супругов Блиновских могут друзья или родственники. Если же пара не найдет нужной суммы, то сможет заключить сделку со следствием и передать часть своего многомиллиардного имущества в пользу государства.

Если Блиновская не погасит налоги, которое ей выставило государство, то ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы, потому что у нее «в особо крупном размере». Если же она признает вину, раскается, будет содействовать следствию и погасит долг, то ответственность снимается и уголовное преследование ей не грозит. Кроме того, у нее есть смягчающее обстоятельство — трое детей. Многие блогеры, которые привлекались по аналогичным статьям, погашали задолженность и до суда дело не доходило, — сообщил Распутин.

Юрист также отметил, что дело Блиновской могут переквалифицировать в мошенничество, если будет доказано, что они с мужем не только уходили от налогов, но и обманывали покупателей своих «Марафонов желаний», либо обналичивали средства через подставные компании.

Ранее супруг Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский, заявил, что после того, как следственные органы наложили арест на счета их компаний, семье стало не на что жить. Бизнесмен сообщил, что сама Елена сейчас находится в подавленном состоянии, но они «будут думать», где найти деньги и как выплатить задолженность по налогам в размере более 900 млн рублей.

До этого стало известно, что Московский городской суд принял решение оставить Блиновскую под домашним арестом. Таким образом, постановление Пресненского суда Москвы о мере пресечения остается в силе. В свою очередь, адвокат Наталия Сальникова заявила, что суд наложил арест на активы Блиновской в размере 64 млрд рублей, в том числе на 66 счетов, элитные автомобили и мотоцикл. К настоящему моменту неизвестно, когда налоговые органы подсчитают точный ущерб по данному делу. По мнению Сальниковой, он может быть меньше ранее озвученной цифры в 918 млн рублей.