Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Московский городской суд принял решение оставить блогера Елену Блиновскую под домашним арестом, сообщает РИА Новости. Таким образом, постановление Пресненского суда Москвы о мере пресечения остается в силе.

Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — заявила судья Нина Шарапова.

Елена Блиновская — блогер, ставшая известной в 2018 году благодаря «Марафонам желаний». Они представляли собой курсы, состоящие из лекций и практических занятий. Первая неделя обучения была бесплатной, за последующие занятия уже нужно было заплатить. Блогера подозревают в неуплате налогов в размере 918 млн рублей, а также в легализации приобретенных незаконным путем денег. Блиновская была задержана при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле.

Адвокат Наталия Сальникова ранее заявила, что суд наложил арест на активы Блиновской в размере 64 млрд рублей, в том числе 66 счетов, элитные автомобили и мотоцикл. К настоящему моменту неизвестно, когда налоговые органы подсчитают точный ущерб по данному делу. По мнению Сальниковой, он может быть меньше ранее озвученной цифры в 918 млн рублей.