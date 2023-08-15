Арестованы активы Блиновской на 64 млрд рублей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

В рамках дела блогера Елены Блиновской наложен арест на ее активы на 64 млрд рублей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Подсудимую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 млрд рублей, — заявила адвокат.

При этом, по словам адвоката, до сих пор нет и еще несколько месяцев не будет решения налогового органа, который установил бы точный ущерб по делу. Сальникова заверяет, что он не составил 918 млн рублей, как утверждается.

Блиновская стала популярной в 2018 году, когда она запустила «Марафон желаний». Он представлял собой курс, состоящий из лекций и практических занятий. Его участникам предлагают избавиться от лишних вещей, составить карту своих желаний и список страхов, которые препятствуют их исполнению. Первая неделя обучения бесплатная, а затем занятия платные.

Блиновская планировала покинуть Россию, узнав, что ее могут арестовать по делу о неуплате 918 млн рублей налогов и легализации приобретенных преступным путем денежных средств. Блогера задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну.

В июле Пресненский районный суд продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября. Ее адвокат заявила, что подзащитная активно погашает задолженность перед ФНС. По ее словам, блогер выплатила 50 млн рублей. При этом защитница указала, что обжалует решение суда.