Блиновская не рассчитывала, что ее задержат Mash: мероприятия Блиновской были расписаны на несколько месяцев вперед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская не рассчитывала, что ее задержат, и планировала свои мероприятия на несколько месяцев вперед, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, авиабилет в Ташкент женщина приобретала с целью выступить на семинаре «Четвертое измерение» в пятницу, 28 апреля. Выступление пришлось отменить.

Помимо семинара в столице Узбекистана, Блиновская также планировала запустить в мае финансовый марафон «Новое измерение», а в июне — «Гордыня». По данным Mash, участникам предлагались восемь заранее отснятых эфиров с блогером и личный куратор, стоимость обучения составляла 10,8 тысячи рублей. Если участник хочет выбрать куратором мужа Блиновской Алексея, он должен заплатить 500 тысяч рублей, а если саму звезду — 1 млн рублей.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.

По сведениям Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан. Уточняется, что она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе. По данным SHOT, Блиновская собиралась уехать из Россию в Литву через сухопутную границу в Белоруссии.

