Блиновской продлили арест до 26 октября

Фото: Московские суды общей юрисдикции

Елена Блиновская (слева)

В Москве Пресненский районный суд продлил домашний арест блогеру, автору «Марафона желаний» Елене Блиновской, передает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Она будет находится под ограничительной мерой до 26 октября.

Следственный комитет пока не установил всех сообщников блогера, а следственные работы по уголовному делу еще не завершены. Сотрудникам СК нужно допросить не менее 20 человек и провести дополнительные экспертизы.

Блиновская является фигурантом уголовного дела по статье о неуплате налогов. Она задолжала государству 918 млн рублей. Также ранее сообщалось, что вебинары Блиновской могут быть признаны мошенническими. Если подозрения подтвердятся, материалы направят на судебно-экономическую экспертизу, а самой Блиновской может грозить до 10 лет тюрьмы по соответствующей статье.

19 июля суд оставлял блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 июля, отклонив ее апелляцию. Домашний арест Блиновская отбывает в своем подмосковном коттедже. На заседание блогер в тот день не явилась.

Блиновская была задержана 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала доходы от реализации учебных курсов, а также тренинг-марафонов. При этом отмечается, что Блиновская легализовала более 43 млн рублей, купив автомобиль и организовав праздник.