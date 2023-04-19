Цены на продукты в 2023 году: что именно подорожает и как сильно Эксперты назвали продукты, рост цен на которые может спровоцировать слабеющий рубль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За год санкций — с марта прошлого года — в России сильнее всего подорожала жвачка — на 22,3%. Эти данные озвучил Росстат. Стоимость каких еще продуктов подскочила в этот период и что заметно вырастет в цене в 2023 году — в материале NEWS.ru.

Топ-10 самых подорожавших за год продуктов

Март 2022-го как отправная точка для сравнения цен выбран не случайно. Этот месяц был пиковым с точки зрения инфляции, тогда цены за месяц поднялись на 7,6%. Потом инфляция замедлилась и в марте 2023 года составила лишь 0,37%.

Вот список продуктов, цены на которые выросли в 2022 году сильнее всего:

Жевательная резинка (+22,3%, 39 руб. за пачку). Маргарин (+22%, 242 руб. за килограмм). Огурцы (+20%, 201 руб. за килограмм). Зефир и пастила (+17,4%, 400 руб. за килограмм). Печенье (+17,3%, 255 руб.). Сливочное мороженое (+17,2%, 677 руб. за килограмм). Томатные консервы (+16,9%, 329 руб. за килограмм). Пряники (+16,1%, 213 руб. за килограмм). Репчатый лук (+16%, 55 руб.за килограмм). Варенье и джем (+15,8%, 437 руб. за килограмм).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему жвачка подорожала сильнее всего

Темпы роста цен на жевательную резинку за год стали рекордными за последнее десятилетие. Если в марте 2022 года пачка в среднем стоила 32 руб., то в марте 2023 года — 39 руб. В предшествующие годы жвачка дорожала на 1–3 руб. в год.

По мнению экспертов, столь резкий рост цен спровоцировали санкции. Во-первых, подорожала упаковка. Во-вторых, возникли сложности с ввозом импортной резиновой основы для жвачки, а российские заводы по производству синтетического каучука не справлялись со спросом. Дефицит удалось преодолеть, но удорожание логистики подняло цены на основу для жвачки на 40%.

Почему дорожали маргарин и огурцы

В феврале 2023 года огурцы лидировали по темпам роста цен среди остальных продуктов. За полтора месяца цены на овощ подскочили на 58%. Специалисты объясняли этот взлет сезонным фактором, а также ростом расходов производителей на обогрев и освещение теплиц из-за рекордных морозов.

Что касается маргарина, пастилы, печенья и пряников, то здесь цены растут из-за резкого подорожания импортного сырья. Например, цена маргарина формируется из стоимости растительных масел (его сырьевой основы) и других пищевых ингредиентов, которые импортируются в страну для производства самого маргарина, это, к примеру, пальмовое масло. Помимо этого, на стоимость продукта влияют растущие логистические издержки и затраты на упаковку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будут ли расти цены на продукты в 2023 году

Эксперты уверены, что подорожание продуктов неизбежно. Курс рубля — один из важных факторов, влияющих на цены.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала апреля рубль заметно ослаб. Лишь за две недели месяца курс доллара вырос на 5,4%, 81,79 руб. Евро укрепился на 7,1%, до 90,2 руб. Китайский юань вырос на 5,5%, до 11,9 рублей.

Эксперты ранее предположили, что через год курс доллара может подняться до 120 рублей. На бирже он будет повышаться, и это позволит властям получить в бюджет больше рублей при продаже российских товаров за дорогие доллары. Однако для рядовых потребителей это означает рост инфляции.

Из-за ослабления российской валюты, как правило, начинают дорожать импортные товары. В продуктах питания может быть как прямой импорт (когда товар доставляется из другого государства), так и частичный, когда производимый в России продукт зависит от импортного сырья, материалов, других составляющих.

В России нет практически ни одного продукта, который производится полностью только за счет отечественных компонентов, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, в производстве зерна (сборе урожая) используется иностранная техника, которой требуются соответствующие комплектующие.

В производстве колбасных изделий применяются консерванты, оболочки, вкусовые добавки также импортного производства. «Можно сказать, что в каждом продукте питания в стране, даже в картофеле, есть доля импорта. В одних товарах она высокая, в других — более низкая», — поясняет Деев.

Какие продукты подорожают в 2023 году

Однозначно из-за ослабления рубля будут дорожать такие категории товаров, как алкоголь иностранного производства, чай и кофе, южные фрукты, экзотические продукты — фунчоза, соевый соус, манго и т. п. — то, что не производится в стране в силу климатических особенностей.

Вторая группа товаров — продукты с высокой долей импортных составляющих. Здесь перечень довольно широкий — от молочных продуктов (при производстве которых используются импортные сыворотки) до бакалеи и соков (в связи с уходом западных брендов есть некоторые сложности с упаковкой), объясняет Деев.

По мнению доцента кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, в 2023 году стоит ожидать роста цен на кофе (из-за дефицита сырья, повышения стоимости топлива и роста затрат на его транспортировку), морепродукты, а также итальянские макароны.

Впрочем, резкого роста цен, как в 2022 году, эксперты не ждут. Алкоголь может подорожать на 10% и больше (если рубль и дальше продолжит снижаться к доллару). Другие товары, в случае если удастся импортозаместить компоненты, подорожают не более чем на 10%, прогнозирует Деев.

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Что говорят о ценах представители торговых сетей

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью NEWS.ru указывал, что предпосылок к заметному подорожанию потребительских товаров сегодня нет. «Цепочки поставок ключевых импортных товаров уже были налажены в прошлом году, рынок успел адаптироваться к санкциям, растет импортозамещение», — объяснял он.

При этом торговые сети удерживают минимальные (а в некоторых случаях нулевые и даже отрицательные) наценки на социально-значимые товары. За счет этих мер и больших закупок стоимость базовых товаров первой необходимости в крупных сетях, как правило, ниже, чем в среднем по стране. И даже в случае повышения цен динамика их роста в сетях ниже, чем у Росстата.