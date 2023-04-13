Что будет с ценами на продукты в 2023-м: интервью главы ассоциации торговли Интервью главы Ассоциации компаний розничной торговли о ценниках, новых продуктах и импортозамещении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против России начинают работать все сильнее, а курс доллара давно ушел за 80 рублей. Что в этой ситуации будет с ценами на товары, какую новую продукцию в Россию привезут из Турцию и Ирана, а что уже удалось импортозаместить, в интервью NEWS.ru рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

О санкциях и дефиците

— В прошлом году ряд поставщиков прекратили отношения с российскими компаниями. Есть ли сегодня трудности в поставках каких-то товаров в Россию из-за рубежа и как решается эта проблема?

— Дефицита не возникло ни в одной из товарных категорий. И это стало одним из достижений потребительского рынка в сегодняшних условиях. В продуктовом ретейле в результате событий прошлого года с полок ушло почти 14 тыс. товарных позиций. Но их удалось довольно быстро восполнить за счет роста отечественных товаров, запуска новых товаров под собственными торговыми марками сетей и развития импорта из дружественных стран — Китая, Турции, Ирана, Узбекистана, стран ЕАЭС.

В целом появилось около 28 тыс. новых наименований товаров. Серьезной поддержкой стал и параллельный импорт — он позволил сохранить присутствие на рынке привычных брендов.

— Эксперты ждут, что после запрета США поставлять в РФ американские смартфоны посудомоечные машины, микроволновки, а также клавиатуры, лазерные и струйные принтеры и жесткие диски дороже $300, пылесосы дороже $100, холодильники и кондиционеры дороже $750 их поставки станут сложнее даже по параллельному импорту. Ведь импортеры будут опасаться вторичных санкций. Ожидаете ли такой проблемы?

— Торговые сети делают все возможное, чтобы потребители могли купить необходимую технику — и по функционалу, и по цене. Этому способствуют и параллельный импорт, и новые производители, которых ретейлеры привлекают на наш рынок. Сети также увеличили производство техники под собственными брендами как в России, так и на предприятиях дружественных стран — Узбекистана, Китая.

Выбор качественной техники на рынке есть, во многих категориях ширина ассортимента сейчас соответствует тому, что было на начало 2022 года. Крупные ретейлеры электроники также берут на себя гарантийные обязательства и сервисную поддержку брендов, которые официально не работают в России.

Фото: Пресс-служба АКОРТ Игорь Караваев

О новых товарах с Востока

— Какие новые товары и из каких стран в ближайшее время могут появиться на полках отечественных сетей? И как они будут отличаться по цене и качеству от западных аналогов?

— Выросли поставки товаров из Турции, Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. И это позволило не только компенсировать снижение объемов с европейского направления, но и разнообразить ассортимент торговых сетей. Например, Иран поставляет консервированные продукты, сухофрукты, соусы и средства гигиены.

Поставщики Турции и Таиланда пополнили выбор бытовой химии. Из Китая мы также ввозим домашний текстиль, бытовую технику и электронику, которая давно не уступает по качеству европейским и американским брендам, при этом цены на нее ниже. На российский рынок выходят новые бренды одежды из Турции, также к выходу на наш рынок готовятся производители повседневной одежды из Ирана.

Об импортозамещении и росте цен

— Какую продукцию в этом году мы еще увидим на полках в рамках импортозамещения?

— Крупные торговые сети стали активнее сотрудничать с небольшими производителями как продуктов, так и непродовольственных товаров. Теперь доля отечественных товаров превышает 90% в ассортименте продовольственных сетей. А в торговых сетях с хозяйственными и строительными товарами российскими стали более 70% позиций. Активно развивается российское производство бытовой химии, косметики, средств гигиены, домашнего текстиля и одежды.

— На какие товары вы ожидаете роста цен в этом году, в том числе из-за санкций? Что сегодня делают торговые сети, чтобы смягчить падение доходов населения?

— Предпосылок к заметному подорожанию потребительских товаров мы не видим. Цепочки поставок ключевых импортных товаров уже были налажены в прошлом году, рынок успел адаптироваться к санкциям, растет импортозамещение. Инфляция с начала года составила 1,4%, а по итогам года, по оценке ЦБ, будет находиться в пределах 5–7%. Это почти вдвое ниже прошлогодних темпов.

Что касается доходов населения, то в текущем году прогнозируется их рост — по оценкам Минэкономразвития, на 1,6%. Меры социальной поддержки и низкая безработица говорят в пользу улучшения платежеспособного спроса в этом году. Но люди пока все равно стремятся тратить меньше. И ориентируются в первую очередь на покупку товаров в нижнем ценовом сегменте и товаров первой необходимости. На этом фоне будет усиливаться конкуренция за потребителя, а это сдерживает рост цен.

Отдельная группа — товары социально значимых категорий. Сети продолжают удерживать на них минимальные, а в некоторых случаях нулевые или даже отрицательные наценки. За счет этих мер и больших закупок стоимость базовых товаров первой необходимости в крупных сетях, как правило, ниже, чем в среднем по стране. И даже в случае повышения цен динамика их роста в сетях ниже, чем у Росстата.

Фото: Пресс-служба АКОРТ Игорь Караваев

Также ретейлеры расширяют ассортимент товаров в нижней ценовой категории и активно развивают форматы дискаунтеров. Например, «Магнит» в начале года запустил новую сеть жестких дискаунтеров В1, а Х5 Group планирует в этом году в три раза увеличить сеть «Чижик». «Лента» тестирует новый формат экономгипермаркетов, а «Окей» усиливает развитие дискаунтеров «Да!».

Непродуктовые ретейлеры, чтобы сохранить привлекательные цены, развивают более компактный формат магазинов с вертикальной многоярусной выкладкой. О таких недавно объявила «М.Видео-Эльдорадо». Это позволяет им тратить меньше денег при аренде небольших площадей и разместить там ассортимент, сопоставимый с традиционными гипермаркетами. Такие форматы будут развивать в небольших городах.

— Каковы перспективы у дискаунтеров в России? Станут ли они главным форматом, вытеснят ли с рынка супермаркеты?



— На рынке хватит места всем форматам, и супермаркеты никуда не исчезнут. Но у дискаунтеров на нашем рынке очень большой потенциал. Текущая динамика продаж и трафик в «жестких дискаунтерах» опережают показатели других магазинов, хотя пока их доля на рынке невелика — около 5% от объема выручки всей сетевой торговли. В течение ближайших двух лет эта доля как минимум удвоится. В Европе, к примеру, на дискаунтеры приходится от 30–40% продаж всей розничной торговли, так что запас роста у этого формата в России еще велик.

О параллельном импорте

— Минпромторг расширил список товаров для поставок в страну по параллельному импорту. В него, например, попали IKEA, американские производители игрушек Hasbro и Mattel, а также ряд производителей одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. На ваш взгляд, чего по-прежнему не хватает в этом списке?

— Существующий перечень выглядит достаточным. Он закрывает потребности в тех позициях, где мог возникнуть риск дефицита.

Важно понимать, что параллельный импорт — временный способ поддержать потребителей, лояльных к определенным брендам, которые в моменте трудно заменить отечественными товарами. По мере роста активности других брендов спрос на товары параллельного импорта будет снижаться.

Например, игрушки — категория, где лояльность потребителя напрямую связана с маркетинговой активностью производителя. Если она прекращается, то внимание детей и родителей переключается на более «медийные» товары. Игрушки российских брендов, например Чебурашка или персонажи мультфильма «Маша и Медведь», могут довольно быстро вытеснить марки, которые перестали появляться в инфополе. Со временем это может произойти и с другими брендами.