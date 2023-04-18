Лимит на покупку валюты хотят ввести в России: что будет с курсом рубля Предлагается, в частности, ограничить закупку долларов и евро для сделок с иностранными инвесторами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин и ЦБ задумались о введении лимита на покупку валюты в рамках сделок с активами уходящих из России иностранных компаний. Речь идет о ситуациях, когда покупатели вынуждены приобретать валюту недружественных стран. Это, по мысли авторов идеи, избавит рубль от резких колебаний и сделает его курс более предсказуемым. А как на самом деле?

Зачем нужен лимит на покупку валюты

Минфин России и Центробанк готовят механизм, который установит ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке в рамках сделок с активами покинувших РФ компаний. «В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — сказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

Сейчас из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке ее крупные покупки могут приводить к резким колебаниям курса рубля.

Кого коснется ограничение

Напрямую рядовых россиян данное ограничение никак не коснется. Речь идет об иностранных компаниях, которые продают российские активы, а далее выводят деньги за рубеж. То есть лимиты на покупку валюты будут применяться только в рамках сделок по выкупу бизнеса.

Однако последствия введения лимита могут ощутить все — не исключены колебания курса рубля.

Каким может быть лимит

По словам Ивана Чебескова, сам механизм не будет привязан к конкретной сумме. Как уточнили в пресс-службе Минфина, лимит может быть «плавающим», в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Разрешениями на такие сделки занимается подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов Антоном Силуановым. В Минфине добавили, что подобная практика существует с 2022 года, однако ранее она касалась отдельных транзакций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему об этом заговорили сейчас

С начала апреля рубль заметно ослаб. За две недели месяца курс доллара вырос на 5,4%, 81,79 руб. Евро укрепился на 7,1%, до 90,2 руб. Китайский юань вырос на 5,5% до 11,9 рублей.

Некоторые эксперты увязали данную динамику с выкупом активов ушедших с российского рынка компаний. Так, на курс рубля мог оказать влияние выход Shell из проекта «Сахалин-2». Нефтегазовому концерну разрешили в начале апреля продать 27,5% «Новатэку» за 95 млрд в рублевом эквиваленте.

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин высказывал мнение, что влияние сделки преувеличено. Но подобные операции с активами, в принципе, могут повлиять на курс, если проводить их в очень сжатые сроки, считает аналитик TeleTrade Владимир Ковалев.

Объем покупок-продаж, например, долларов за день 14 апреля, по данным МосБиржи, составил 83,46 млрд руб. Можно представить, какое воздействие оказало бы на рынок приобретение валюты на 95 млрд руб., например, за три дня, по 32 млрд руб. в день, рассуждает эксперт.

Впрочем, такие крупные сделки случаются крайне редко, это скорее разовая практика. Да и покупатели валюты в рамках этих сделок сами стараются «размазать» покупку валюты на несколько дней, чтобы не сделать самим себе приобретение валюты дороже, отмечает аналитик.

Как это поможет рублю

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, механизм валютного лимита нужен, ведь резкие колебания курса рубля плохо сказываются на «здоровье экономики»: провоцируют рост инфляции, ухудшают инвестиционную среду, снижают потребительскую уверенность.

«Эффект, скорее, направлен на массовых инвесторов и поможет преодолеть потенциальный ажиотажный спрос на валюту на новостях о продаже доли иностранцев в российских компаниях», — считает собеседник NEWS.ru. Механизм повысит предсказуемость курсов на валютной секции МосБиржи, что положительно отразится на физлицах — покупателях валюты, считает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам аналитика TeleTrade Владимира Ковалева, лимит — это некая подстраховка Минфина и ЦБ на случай очень крупных сделок, способных при осуществлении в короткий период сильно воздействовать на курс. Вряд ли объем торгов будет ограничиваться какими-то определенными суммами регулярно, скорее ведомства будут применять их индивидуально по мере необходимости, рассуждает Ковалев.

В результате воздействие предлагаемых мер на курс рубля в обычных условиях будет незначительным. Вряд ли оно повлияет на решение иностранных компаний остаться или уйти с российского рынка, а также не приведет и к ажиотажному спросу на валюту до введения лимита, считает аналитик.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин верит, что введение лимита на ограничение обменных операций в рамках сделок с иностранными компаниями позитивно отразится на рубле. «Очевидно, рубль продолжит свое долгосрочное падение, но в связи с вводом лимитов оно не будет таким резким и быстрым, как могло бы быть. Условно говоря, рубль может упасть на 10% за месяц без лимитов, а с лимитами — ослабнуть на 10% за два месяца», — говорит Звездин.

Для финансовой системы это однозначно плюс, но только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — минус, потому что экономика может стать более изолированной, добавляет он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Московская Биржа

Что ждет рубль в ближайшие месяцы

Эксперты считают, что в долгосрочном плане рубль будет слабеть, но в ближайшие месяцы может укрепиться.

Во-первых, благодаря растущему притоку валютной выручки в связи с возросшими ценами на экспортные товары, а также формированию новых рынков сбыта, объясняет Владимир Ковалев. Во-вторых, из-за замедления роста бюджетных расходов после масштабных авансовых платежей первого квартала.

К тому же доходы бюджета, вероятно, вырастут за счет поступлений начисленных в первом квартале налогов, а также снижения дисконта на цену российской нефти при расчете налогов. Возможно, во втором квартале ЦБ повысит ключевую ставку. «С другой стороны, повысится спрос на валюту на фоне весеннего увеличения импорта и туристической активности. Совокупность данных факторов может привести к снижению курса доллара до 78–80 рублей», — говорит Ковалев.

С началом налогового периода для экспортеров, который начнется совсем скоро, последние начнут «скидывать» свои валютные накопления и покупать рубли, чтобы заплатить налоги, напоминает Звездин. Это, по его словам, поддержит российскую валюту, хотя правительство постарается сдерживать укрепление рубля, что позволит получать дополнительные доходы и сокращать дефицит бюджета.

Кроме того, против рубля играет рост импорта с дружественными странами. Поэтому в ближайшие недели российская валюта может укрепиться до 78–80 руб. за доллар, но уже через месяц курс, очевидно, вернется к 82–83 руб., прогнозирует Звездин.