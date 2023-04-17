В России хотят оградить рубль от влияния сделок с иностранными компаниями ЦБ и Минфин хотят ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк и Минфин России хотят ввести ежемесячный лимит на приобретение валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса, покидающего отечественный рынок, пишут «Ведомости». Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что мера может быть плавающий, без привязки «к конкретной сумме».

В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями, — пояснил Чебесков.

Предполагается, что на фоне низкой ликвидности иностранной валюты на отечественном рынке ее покупки могут стать причиной резкого изменения курса рубля. Чебесков подчеркнул, что Минфин и до этого вводил ограничения по крупным сделкам, если считалось, что те могут повлиять на рынок.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для российской экономики. По его словам, главными источниками роста экономики России будут потребительский спрос и инвестиции.