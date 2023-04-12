Названы главные риски для российской экономики Глава Минэка: мировая рецессия и дефицит кадров являются главными рисками для экономики РФ

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Глава Минэка Максим Решетников заявил, что мировая рецессия и дефицит кадров являются главными рисками для российской экономики, пишут «Известия». Выступая на научной конференции «Ломоносовские чтения — 2023» в МГУ он отметил, что правительство должно сконцентрировать усилия над повышением производительности труда. По его словам, главными источниками роста экономики России будут потребительский спрос и инвестиции.

Мы должны максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда, гибкостью рынка и перераспределением рабочей силы между регионами и отраслями, — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что для устойчивого развития экономики следует снизить административные издержки для бизнеса, а также укрепить деятельность рыночных институтов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал оценки экономического развития России, говорится в опубликованном докладе о перспективах развития мировой экономики. Прогноз на 2023 год был улучшен, а на 2024 год — ухудшен.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов и привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.