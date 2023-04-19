«Сложный продукт»: бизнес-эксперт о рекордном подорожании жвачки в РФ Директор «Русбренда» Поповичев связал подорожание жвачки в России с импортными поставками

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Жевательная резинка неожиданно оказалась продуктом, сильнее всего подорожавшим в России за год, и связано это с зависимостью от импортных поставок, рассказал в беседе с «360» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его мнению, в дальнейшем отрасль будет стабилизироваться.

Значительное количество сырья, упаковка попадают к нам из-за рубежа. Жевательная резинка — не исключение, многие компоненты для ее производства идут к нам по импорту. Усложнились логистические цепочки, плюс курс доллара увеличился. Наверное, в связи с этим и произошел такой рост, — пояснил эксперт.

Он призвал не придавать подорожанию жвачки большое значение: это не товар первой необходимости, а цена за упаковку в итоге все равно остается невысокой. Кроме того, производители стараются поддерживать невысокий уровень цен за счет частичного перераспределения стоимости производства.

Жевательная резинка — достаточно сложный продукт, он содержит и основу, и ароматизаторы, и специальные добавки, и все это поступало из-за рубежа, — напомнил Поповичев.

По его мнению, пик подорожания жевательной резинки уже пройден и теперь отрасль будет стабилизироваться, рост цен, если и будет, то в пределах общей инфляции. А по мере развития импортозамещения в этой отрасли может произойти и снижение цен, высказал мнение исполнительный директор «Русбренда».

По данным Росстата, жевательная резинка стала самым подорожавшим за год санкций продуктом. В марте 2023 года упаковка стоила в среднем 39 рублей, что на 22% больше, чем годом ранее (32 рубля).