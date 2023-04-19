Назван самый подорожавший за год санкций продукт Жвачка стала самым подорожавшим за год санкций продуктом

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Жевательная резинка стала самым подорожавшим за год санкций продуктом, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Цены на нее в магазинах установили десятилетний рекорд: в марте 2023 года упаковка стоила в среднем 39 рублей, что на 22% больше, чем в марте прошлого года (32 рубля).

Причиной этого стал запрет на ввоз в Россию резиновой основы, необходимой для производства, а также подорожание упаковки. Российские же заводы по производству синтетического каучука, которые могли бы заниматься производством основы для жевательной резинки, не могут удовлетворить спрос. Однако несмотря на рестрикции, ассортимент жвачки в отечественных магазинах расширился в два раза. Ранее продукт ежегодно дорожал на 1-3 рубля.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что дефицита не возникло ни в одной из товарных категорий. По его словам, в продуктовом ретейле в результате событий прошлого года с полок ушло почти 14 тыс. товарных позиций, но их удалось довольно быстро восполнить за счет роста отечественных товаров, запуска новых товаров под собственными торговыми марками сетей и развития импорта из дружественных стран — Китая, Турции, Ирана, Узбекистана, стран ЕАЭС.