Центробанк продлил ограничения на переводы для нерезидентов из ряда стран

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Банк России принял решение продлить действия ограничения на денежные переводы для нерезидентов из недружественных стран, сообщается на сайте финансового регулятора. Согласно тексту пресс-релиза, с 1 октября 2023 года такие операции приостанавливаются еще на шесть месяцев. Отмечается, что ограничения были введены в апреле 2022 года с целью поддержания финансовой стабильности.

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на шесть месяцев, — говорится в сообщении Центробанка РФ.

Специалисты финансового регулятора пояснили, что действие ограничений распространяется на переводы со счетов физических лиц и юридических лиц. При этом они действуют и в том случае, если юридическое лицо было открыто у российских брокеров и доверительных управляющих.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что на протяжении всего 2024 года инфляция в России будет находиться на достаточно видимых уровнях. По его словам, в среднем она составит около 7,2%. При этом он подчеркнул, что к концу года она опустится.