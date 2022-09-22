Центробанк пояснил, как обратиться за кредитными каникулами мобилизованным Центробанк: обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан могут их родственники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан близкие родственники могут сами, сообщается на сайте Банка России. Регулятор уточнил, что кредиторы и бюро кредитных историй не должны при этом ухудшать кредитную историю заемщика.

Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), — отмечается на сайте.

Кроме того, получить отсрочку по выплате собственного кредита могут и родственники мобилизованного, если они находятся у него на иждивении.

Также регулятор предлагает подать обращение и другими способами, предусмотренными кредитным договором или договором займа, например, по обычной либо электронной почте, через мобильное приложение или интернет-банк. Также это можно сделать по телефону.

Накануне Центробанк рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков при этом заявил, что готовит законопроект, по которому каникулы по выплате потребительских кредитов и ипотеки предоставлялись бы мобилизованным гражданам автоматически.