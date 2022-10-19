Банки все чаще отказывают в кредитах: как увеличить шансы на одобрение Эксперты рассказали, кто теперь сможет занять деньги, а кто --- нет

Фото: Лантыхов Сергей/NEWS.ru

С началом мобилизации российские банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам и все чаще смотрят на пол и возраст клиента. В результате в долг дают уже не так охотно, как раньше, и особенно часто отказывают в ипотеке. На что еще смотрят при выдаче займов и как увеличить шансы на одобрение, узнал NEWS.ru.

Банки притормозили займы

После объявленной в России частичной мобилизации банки стали чаще отказывать в кредитах, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».



Процент удовлетворенных ипотечных заявок к 10 октября достиг 59,1%. За три недели (с 19 сентября) этот показатель упал на 13,7 процентного пункта (п.п.).



Негативная динамика наблюдалась и в других сегментах кредитования. Так, одобрение кредитов наличными снизилось на 4 п.п. (до 31%), в кредитных картах — на 7 п.п. (до 20%), в POS-кредитах (выдаются в магазинах и других торговых точках. — NEWS.ru.) — на 3 п.п. (до 19%), а в автокредитах — на 5 п.п. (до 24%).

На что сегодня смотрят при выдаче кредита

Возраст и пол. Банки сегодня гораздо чаще обращают внимание на возрастно-половой критерий. ​​Мужчине в призывном возрасте получить кредит стало гораздо сложнее.

Банки сегодня гораздо чаще обращают внимание на возрастно-половой критерий. ​​Мужчине в призывном возрасте получить кредит стало гораздо сложнее. Военный билет. Некоторые кредитные организации стали запрашивать в числе документов для проверки военные билеты, чтобы просчитать возможные риски мобилизации заемщика.

Некоторые кредитные организации стали запрашивать в числе документов для проверки военные билеты, чтобы просчитать возможные риски мобилизации заемщика. Уровень дохода остается одним из ключевых факторов, на основании которых банк принимает решение о выдаче кредита. У каждого банка свои требования, они также могут различаться в зависимости от продукта. Но чем выше доход, тем меньше риск получить отказ.

остается одним из ключевых факторов, на основании которых банк принимает решение о выдаче кредита. У каждого банка свои требования, они также могут различаться в зависимости от продукта. Но чем выше доход, тем меньше риск получить отказ. Кредитный рейтинг заемщика. На решение банка могут повлиять как плохая кредитная история, так и ее отсутствие.

На решение банка могут повлиять как плохая кредитная история, так и ее отсутствие. Уровень закредитованности. Это соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам. Закредитованным заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) сложнее получить кредит.

Это соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам. Закредитованным заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) сложнее получить кредит. Семейное положение, профессия, трудовой стаж. Считается, что люди, состоящие в браке, более дисциплинированно платят по долгам. Что касается профессии и стажа, то одни отрасли и профессии считаются более стабильными и надежными источниками дохода, чем другие.

Как повысить шансы на одобрение кредита

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский:

Если мы говорим о повышении шанса на получение кредита, то можно было бы пошутить, что лучше быть девушкой, но в нынешних условиях это звучит уже не как шутка. Это не панацея, но шансы на получение кредита вырастут, если вместе с вами поручителем по кредиту выступят ваша вторая половинка, родители, друзья и т.д. Однако тут вы берете на себя дополнительный риск, ведь в случае невозможности вернуть долг они первыми попадут под удар. Действующий вклад повысит шансы и нарисует более привлекательный облик заемщика, но речь идет о сумме как минимум в 500 тыс. рублей. Стабильная работа со стабильным доходом, а также действующая отсрочка от мобилизации тоже сильно повысят ваш рейтинг.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский: