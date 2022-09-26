Аналитик назвал выгодный России курс доллара Аналитик Зельцер назвал 70 рублей за доллар комфортным для экономики курсом нацвалюты

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Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что комфортным для российской экономики курсом национальной валюты является 70 рублей за доллар. Такой рубеж обозначен главой Минфина Антоном Силуановым, напомнил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов, — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас никто не планирует покупать токсичные валюты, также есть некоторые нюансы по валютам дружественных стран.

Зельцер объяснил, с чем могут быть связаны ожидания к понижению курса рубля. По его мнению, речь может идти о введении Западом потолка цен на российские энергоресурсы, а также о восстановлении потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.

Ранее стало известно, что полноценного ослабления рубля на фоне новостей о частичной мобилизации в РФ не произошло. Больше того, по итогам торгов 23 сентября рублю удалось укрепиться. Курс доллара впервые за два месяца закрылся ниже отметки в 59 рублей и продолжал снижаться 24 сентября. Поддержку рублю оказывала продажа валютной выручки экспортерами.