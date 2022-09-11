Аналитик назвал факторы, сыграющие против рубля Аналитик Зварич: возвращение доллара в диапазон 70–75 рублей возможно к концу года

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Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что ослабление рубля ожидается в среднесрочной перспективе. Пара «рубль — доллар» вернется в диапазон 70–75 рублей к концу 2022 года, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Аналитик подчеркнул, что на предстоящей неделе основные мировые валюты попытаются перейти к полноценному росту, после чего курс доллара закрепится выше 60,7 рубля. На это повлияет возможное установление цены нефти марки Brent ниже $95 за баррель. Также инвесторы ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку.

Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, — все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары «доллар — рубль» к концу года в диапазон 70–75 рублей, — рассказал Зварич.

Ранее стало известно, что ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил: курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила. По его словам, также позиции рубля ослабляются в связи с ремонтными работами на трубопроводе «Северный поток» и ограничениями на движение капитала Банком России.