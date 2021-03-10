Жизнь как миг: Александр Зацепин отмечает 95-летие

В среду, 10 марта, советскому и российскому композитору, народному артисту РФ Александру Зацепину исполняется 95 лет. Он известен как автор музыки к более чем 100 фильмам, сериалам и мюзиклам.

Александр Зацепин в разное время сотрудничал с Леонидом Дербенёвым, Леонидом Гайдаем, Аллой Пугачёвой, Иосифом Кобзоном, Софией Ротару и другими выдающимися деятелями искусства. Так, Алла Борисовна записала в его студии такие песни, как «Этот мир», «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка».

Зацепин написал музыку почти для всех комедий Гайдая, в частности к фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию».

Совместно с Дербенёвым композитор создал десятки песен, среди которых ставшие всенародно любимыми «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Есть только миг» и другие.

Зацепин написал музыку ко многим кинокартинам, пользовавшимся большой популярностью среди зрителей, например «Земля Санникова», «Спортлото-82», «Капитан Немо», «Остров погибших кораблей». Он также был автором музыки к мультипликационным фильмам, в частности «Ну, погоди!», «Фильм, фильм, фильм», «Тайна третьей планеты».

О творческом пути Зацепина и фильмах, в которых звучали композиции мастера, — в фотогалерее NEWS.ru.

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