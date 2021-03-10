Жизнь как миг: Александр Зацепин отмечает 95-летие

В среду, 10 марта, советскому и российскому композитору, народному артисту РФ Александру Зацепину исполняется 95 лет. Он известен как автор музыки к более чем 100 фильмам, сериалам и мюзиклам.
Александр Зацепин в разное время сотрудничал с Леонидом Дербенёвым, Леонидом Гайдаем, Аллой Пугачёвой, Иосифом Кобзоном, Софией Ротару и другими выдающимися деятелями искусства. Так, Алла Борисовна записала в его студии такие песни, как «Этот мир», «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка».
Зацепин написал музыку почти для всех комедий Гайдая, в частности к фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию».
Совместно с Дербенёвым композитор создал десятки песен, среди которых ставшие всенародно любимыми «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Есть только миг» и другие.
Зацепин написал музыку ко многим кинокартинам, пользовавшимся большой популярностью среди зрителей, например «Земля Санникова», «Спортлото-82», «Капитан Немо», «Остров погибших кораблей». Он также был автором музыки к мультипликационным фильмам, в частности «Ну, погоди!», «Фильм, фильм, фильм», «Тайна третьей планеты».
О творческом пути Зацепина и фильмах, в которых звучали композиции мастера, — в фотогалерее NEWS.ru.
Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press
«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Скрин с видео Киноконцерн
«Фильм, фильм, фильм»
Скрин с видео «Союзмультфильм»
«Бриллиантовая рука»
Скрин с видео Киноконцерн
«12 стульев»
Скрин с видео Киноконцерн
«Земля Санникова»
Скрин с видео Киноконцерн
Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press
«Иван Васильевич меняет профессию»
Скрин с видео Киноконцерн
«Капитан Немо»
Скрин с видео Одесская киностудия
«Не может быть!»
Скрин с видео Киноконцерн
«31 июня»
Скрин с видео Киноконцерн
«Тайна третьей планеты»
Скрин с видео «Союзмультфильм»
«Спортлото-82»
Скрин с видео Киноконцерн
«Остров погибших кораблей»
Скрин с видео Киностудия «Ленфильм»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press