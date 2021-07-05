Жигунов назвал Меньшова простым и одновременно сложным человеком

Российский актёр и продюсер Сергей Жигунов отреагировал на смерть кинорежиссёра Владимира Меньшова. Он рассказал «Народным Новостям» о незаурядных талантах и чертах характера народного артиста РСФСР.

Он был потрясающим артистом, очень большим режиссёром, великолепным педагогом. Он был очень большой человек: простой и одновременно сложный. Но он всегда вызывал у меня неподдельный интерес как человек, а не только как художник, — сказал Жигунов.

По словам актёра, они встречались много раз и он счастлив, что имел возможность общаться с ним пусть даже небольшое количество времени. Жигунов рассказал, что последний раз видел Меньшова на острове Сахалин. Тогда Владимир Валентинович поразил его широтой взглядов и «киномудростью». Актёр отметил безграничный талант Меньшова. Он сказал, что искренне сожалеет в связи с уходом Меньшова.

Кинорежиссёр скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Российский актёр Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru ранее высказался о покойном режиссёре Владимире Меньшове. Артист, который сыграл главную роль в одном из самых известных фильмов Меньшова «Любовь и голуби», признался, что кончина кинорежиссёра для него стала мощнейшим ударом.