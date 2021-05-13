«Женщину, сидящую у окна» Пикассо продали за $103 млн

https://static.news.ru/photo/74cf659c-b495-11eb-ae63-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Картину испанского художника Пабло Пикассо (1881–1973) «Женщина, сидящая у окна» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $103 млн (7,6 млрд рублей), говорится в сообщении на сайте организации.

Шедевр стал одним из топовых лотов. Финальная стоимость, названная потенциальным покупателем, составила $90 млн. Учитывая все сборы, итоговая сумма — $103,4 млн.

«Женщина, сидящая у окна» написана Пикассо в 1932 году. Последний раз её выставляли на торги в 2013 году. Тогда за неё отдали около $45 млн. Пикассо — один из самых известных мастеров кисти в истории. В 2009-м читатели британской газеты The Times признали его лучшим художником, жившим в последние 100 лет. В 2015 году работа «Алжирские женщины» на аукционе в Нью-Йорке была продана за $179 млн, став самым дорогим полотном, когда либо купленным на торгах.

Накануне картина голландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога (1853–1890) «Мост в Тренктае» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $39 млн. Шедевр Ван Гог писал в один из самых продуктивных периодов своего творчества. Эту работу в 2022–2023 годах выставят в Институте искусств Детройта.